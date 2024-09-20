Киркоров рассказал подробности о госпитализации отца

"Совсем плохо": появились подробности госпитализации Киркорова
Филипп Киркоров. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Знаменитость буквально вытащили с того света

Бедрос Киркоров продолжает находится в реанимации после неожиданной госпитализации. Подробности его состояния рассказал сын Филипп, который утверждает, что в какой-то момент казалось, что это последние мгновенья жизни отца.

Артист отметил, что все же у Киркорова-старшего слидный возраст – ему 92 года. И проблемы со здоровьем случаются. 

"Было плохо, очень плохо, практически совсем плохо", – рассказал поп-король.

По его словам, спасти отца смогли гениальные врачи Боткинской больницы. Теперь Бедросу предстоит долгий путь к восстановлению, сейчас он до сих пор находится в больнице под присмотром врачей. Состояние Киркорова остается тяжелым, но прогнозы на его выздоровление хорошие, наблюдается положительная динамика. Артист уверен, что еще много раз отметит с отцом его день рождения.

Напомним, о госпитализации Бедроса Киркорова стало известно неделю назад. Сперва сообщалось, что его выписали из больницы, однако сын эту информацию опроверг.

Источник: СтарХит
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