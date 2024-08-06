Киркоров вместе и Овсянниковой улетел за границу

Пара выбрала Европу

В последнее время поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров часто появляется на публике с молодой певицей Марго Овсянниковой. Теперь же стало известно, что парочка знаменитостей вместе улетела за границу.



Какие отношения связывают звезд, доподлинно неизвестно. Многие поклонники считают, что Киркоров просто пиарит бывшую участницу "Дома-2", поэтому везде берет ее с собой. Как бы там ни было, но на отдых в Европу Киркоров решил отправиться в компании Марго и ее двухлетнего сына. Молодую певицу в прессе окрестили музой маститого артиста.

Парочка улетела на частном джете в Грецию. В этой стране уже два месяца отдыхают наследники самого Киркорова. Теперь к детям присоединится звездный отец и его молодая спутница с сыном. Об этом сообщает женский журнал "Клео.ру". Любопытно, что, по словам Марго, она узнала о вылете всего лишь за 10 часов до путешествия. Артистка отметила, что Киркоров умеет делать сюрпризы.

К слову, ранее с Филиппом Киркоровым произошло серьезное ЧП в Сочи.