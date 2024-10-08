Дочка Киркорова грубо ответила на критику пародий на отца

12-летняя наследница ни в чем себе не отказывает

Дочь короля отечественной поп-эстрады Филиппа Киркорова, 12-летняя Алла-Виктория, оказалась в центре скандала после того, как грубо отреагировала на критику в свой адрес. В последнее время девочка активно публикует в Сети юмористические видео, в которых пародирует звездного отца. Пользуясь внешним сходством и родством с артистом, она старается привлечь внимание публики и получить положительные отклики. Однако далеко не все пользователи оценили такие пародии.



Некоторые подписчики посчитали ролики подростка неуместными и глуповатыми, даже обвинили ее в насмешках над известным родителем. В ответ на критику девочка резко высказалась, назвав своих оппоненток "тетками 40+", которые, по ее мнению, просто не могут адекватно воспринимать ее творчество.

"А почему мои видео стали магнитом для теток 40+, которые пишут про не ту дверь? Что пропустила в этой жизни?" – грубо высказалась девочка.

Этот комментарий вызвал волну возмущения среди интернет-аудитории. Многие сочли высказывание подростка грубым и неуважительным, особенно с учетом ее возраста.

Сама Алла-Виктория пока не прокомментировала разгоревшийся скандал, но, судя по всему, она не намерена отказываться от своей деятельности. Несмотря на негативные отклики, дочь Киркорова продолжает активно снимать новые ролики и делиться ими со своими подписчиками. Скандальная ситуация вокруг ее пародий привлекла к аккаунту девочки еще больше внимания, что может стать для нее стимулом к продолжению творчества, несмотря на критику.

К слову, ранее стало известно, что происходит с экстренно госпитализированным Киркоровым.