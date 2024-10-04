Бородина поделилась советами по созданию счастливых отношений

Девушка в восторге от своего нового возлюбленного

Этот год оказался по-настоящему счастливым для известной теледивы Ксении Бородиной. Во время съемок очередного телешоу она познакомилась с блогером Николаем Сердюковым, который смог завоевать ее сердце. С тех пор они неразлучны, и телеведущая не скрывает своих чувств, громко подчеркивая, что сделала правильный выбор. На этом фоне девушка решила дать совет другим представительницам прекрасной половины человечества, которые ищут свою любовь.



Знаменитость отмечает, что каждый день, наблюдая за поведением и поступками своего суженого, она убеждается в его искренности и надежности. Звезда поделилась своими мыслями о том, как выбирать партнера, призвав девушек обращать внимание на отношение мужчины к своей матери.

По ее мнению, если в их отношениях нет негатива, обид и застарелых конфликтов, а также чрезмерной привязанности, то с таким человеком можно создать гармоничный союз. Она считает, что это важный показатель характера и зрелости мужчины. Об этом сообщает женский журнал "Клео.ру".

Сегодня Ксения, несмотря на недавние неудачи в личной жизни, чувствует себя по-настоящему счастливой и уверенной в будущем. Новые отношения помогают ей вновь поверить в любовь и надежность партнера, что отражается на ее эмоциональном состоянии.

К слову, ранее стало известно, чем зарабатывает на жизнь парень Бородиной.