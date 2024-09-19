Чем зарабатывает на жизнь парень Бородиной, которого называют альфонсом

Блогер раскрыл подробности

Ксения Бородина нашла себе нового парня и активно делится этим в своих соцсетях. Ее избранником стал блогер Николай Сердюков, с которым она познакомилась на телепроекте. И пока ведущая уверяет всех, что невероятно счастлива, поклонники знаменитости бьют тревогу, поскольку подозревают, что она напаролась на очередного альфонса.

Сердюков же уверяет: ему совершенно не нужны богатства избранницы и ее статус, ведь у него есть свое дело. По его словам, на жизнь он зарабатывает продюсированием артистов. Парень утверждает, что у него собственный продюсерский центр, который дал ему все.

"Я занимаюсь привлечением блогеров, артистов, медийных лиц и дальнейшим их развитием", – сообщил он.

Возлюбленный Бродиной говорит, что пока их отношения еще не такие серьезные, вместе они не живут. Но довольно часто проводят время у него на квартире – там знаменитая ведущая остается с ночевкой.