Бородина рассказала тяжелом расставании с близкими из-за работы

Рыдающая Бородина заявила о расставании: "Очень тяжело"
Ксения Бородина. Фото: соцсети
Личная жизнь телеведущей интересует многих

Популярная в нашей стране ведущая Ксения Бородина усвоила жестокий урок и теперь старается не афишировать личную жизнь. Раньше она выставляла напоказ любимого мужчину, но болезненный развод с Курбаном Омаровым заставил девушку вести более скрытый образ жизни. Недавно в социальных сетях она объявила о тяжелом расставании.

С кем конкретно сегодня встречается брюнетка, неизвестно. Однако ходят слухи, что уже несколько лет девушка счастлива в объятиях Трофима Семищенко, который когда-то был другом бывшего мужа Бородиной. Как отмечает женский журнал "Клео.ру", телеведущая не подтверждает роман с Трофимом, однако не раз говорила о том, что у нее есть любимый человек.

Теперь знаменитости придется расстаться с бойфрендом и дочками. Дело в том, что Бородиной предстоят выездные съемки, так что дома звезда не появится целый месяц. Ксения призналась, что очень тяжело переживает из-за расставания с родными и близкими. Девушка даже расплакалась, когда рассказывала о предстоящей поездке.

 "Каждый раз очень тяжело дается расставание. Ревела, как ребенок, расставаясь с любимыми", – призналась Ксения. 

К слову, ранее Ксения Бородина резко высказалась о ситуации вокруг бывшего министра экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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