Бородина сообщила о готовности помириться с Водонаевой

Девушки не общаются много лет

Бывшая ведущая популярного реалити-шоу "Дом-2" Ксения Бородина выразила готовность восстановить отношения с экс-участницей проекта Аленой Водонаевой, с которой прекратила общение уже очень давно.



Несмотря на давний разрыв, случившийся с десяток лет назад, Водонаева периодически упоминает Бородину в своих публикациях в социальных сетях, однако, как правило, делает это исключительно в качестве новостного повода.

Интерес к возможному примирению между двумя звездами вновь вспыхнул на фоне недавнего конфликта Ксении с ее бывшим супругом Курбаном Омаровым. Водонаева, которая, казалось бы, давно дистанцировалась от бывшей подруги, неожиданно выступила в ее поддержку. Она выразила недовольство высказываниями мужчины, которые, по ее мнению, были несправедливы и обидны для Бородиной. Это заявление вызвало интерес у поклонников обеих звезд, и многие стали задаваться вопросом, возможно ли возобновление их дружбы.

Ксения Бородина отметила, что готова забыть старые обиды и помириться с Аленой. Однако девушка подчеркнула, что примирение должно проходить в личном формате, а не через социальные сети.