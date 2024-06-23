Бородина рассказала об изменах бывшего мужа с другой женщиной

Бородина рассказала об изменах бывшего мужа с юной прелестницей
Ксения Бородина. Фото: соцсети
Телеведущая в ярости от поступков экс-возлюбленного

Ксения Бородина и Курбан Омаров давно развелись, их разрыв сопровождался громким скандалом, за которым наблюдала вся страна. Недавно знаменитая телеведущая поделилась подробностями неприятной истории. Оказалось, что мужчина изменял ей, еще находясь в браке.

Бородина сообщила, что отношения ее бывшего мужа с юной соблазнительницей по имени Валерия начались давно. Ксению поражает, что девушка согласилась стать любовницей Курбана, прекрасно зная, что у него есть законная жена и ребенок.

Телеведущая считает такое поведение аморальным. Несмотря на то, что недавно Валерия стала новой женой Омарова, Ксения не готова знакомить их общую с Курбаном дочь с женщиной, которая фактически разрушила ее брак.

Ксения добавила, что наследница редко видится с отцом, так что эти дни им лучше проводить вместе, без посторонних. Тем более, что малышка также объявила о своем нежелании знакомиться с новой женой отца.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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