Участница "Последнего героя" нелестно высказалась о новом возлюбленном Бородиной

Ведущую предупреждают о потенциальной опасности

Ксения Бородина перестала скрывать, что после развода наконец завязала новые отношения. Ее избранником стал Николай Сердюков, участник проекта "Последний герой". И несмотря на невероятную влюбленность ведущей, ее поклонники подозревают, что знаменитость снова выбрала себе не самого порядочного мужчину.

О том, что Бородина является лакомым кусочком для альфонсов, в народе шепчутся давно. Поговаривают, что ее бывший Курбан Омаров тратил заработанные деньги звезды без зазрения совести, а также крутил романы на стороне за ее счет. До этого Ксения сталкивалась с похожими пробемами в других отношениях.

Что касается Николая, то публика утверждает, что за ним тоже закрепилась дурная слава. И, вероятно, ведущая наступает на те же грабли. Косвенно эти подозрения подтвердила участница "Последнего героя" Александра Маслакова. Она напомнила, что на проекте у них были непродолжительные отношения, пока парень не воткнул ей нож в спину и не выгнал ее. До этого она спасла его на голосовании.

"Мы с ним с совершенно разных планет, и такие, как Коля, меня не притягивают. Я люблю хороших мальчиков", – высказалась она о Сердюкове.

Ксения, в свою очередь, предпочитает игнорировать все предупреждения о потенциальной опасности избранника и наслаждается периодом влюбленности.