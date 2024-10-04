Бледанс рассказала об артистке, которая критикует звезд с подставных аккаунтов

В сфере шоу-бизнеса немало гарпий

Популярная российская артистка Эвелина Бледанс поделилась неожиданной историей о своем разговоре с коллегой по звездной сцене Ларисой Гузеевой. Оказалось, последней удалось раскрыть имя известной артистки, любимым занятием которой стало унижать звезд с подставных аккаунтов.



Гузеева сообщила подруге имя ненавистницы многих знаменитостей, которая под анонимными аккаунтами пишет негативные комментарии на страницах своих коллег. Однако Эвелина предпочла сохранить интригу и не называть конкретную персону, подчеркнув лишь, что это довольно популярная личность в мире шоу-бизнеса.

Любимица публики добавила, что такая практика не редкость среди актеров и актрис, и в профессиональной среде частенько можно встретить людей с неустойчивой психикой. По ее словам, несмотря на внешнее благополучие и успех, некоторые артисты могут проявлять деструктивное поведение и зависть по отношению к коллегам.

Актриса подчеркнула, что старается не обращать внимание на подобные проявления негатива и хейта. Она признается, что за годы работы в шоу-бизнесе научилась абстрагироваться от критики, особенно анонимной. По ее мнению, негативные комментарии часто отражают внутренние проблемы их авторов, поэтому лучше не тратить силы и время на ответную реакцию.

К слову, ранее Бледанс была шокирована реакцией украинцев на смерть Маслякова.