Бледанс рассказала о гибели сестры от цирроза печени и гепатита

Женщина страдала от пагубных пристрастий

Эвелина Бледанс призналась, что ее сестра Диана, которую она пыталась спасать последние годы, скончалась. Артистка рассказала, что еще в юном возрасте ее родственница пристрастилась к запрещенным веществам.

Злоупотребление алкоголем и наркотиками плохо отразилось на состоянии здоровья знаменитости – последние 10 лет Диана страдала от цирроза печени и гепатита.

Сперва Бледанс пыталась помогать сестре, когда она вышла из тюрьмы. Однако ее родственница не стала вставать на путь исправления, продолжив вести привычный образ жизни. В итоге артистка решила не тратить силы на человека, который не ценит ее помощи.

Однажды она все же решила снова помочь Диане после того, как общественность раскритиковала ее за отказ от больного человека. Артистка приобрела для нее дорогой препарат, но в итоге ни к чему положительному это не привело.

"Она любила покурить, выпить и жирненького поесть. Зачем нужно было эту помощь просить, чтобы я из кожи вон лезла, искала эти таблетки, потом их не пить?"

– возмутилась Бледанс поступком сестры.