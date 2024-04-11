Бледанс заявила, что Пугачева вернется в Россию "через год"

Актриса не сомневается в решении певицы

Несколько лет российская артистка Алла Пугачева проживает за пределами родной страны. Несмотря на ряд скандальных высказываний знаменитости о России, в нашей стране у нее еще осталось немало поклонников. Например, популярная актриса Эвелина Бледанс с нетерпением ждет возвращения "Женщины, которая поет". Более того, звезда даже обозначила сроки долгожданного события.



Эвелина рассказала, что надеется увидеть любимую певицу в России, а также очень хочет повидаться с ее талантливыми детками. Актриса не сомневается, что в конце концов Алла Борисовна вернется в страну, которая сделала ее знаменитой и дала ей все, о чем только можно мечтать.

Бледанс уверена, что Алла Борисовна не сможет слишком долго жить без России. В конце концов, по мнению актрисы, Пугачева примет решение собрать вещи, детей и вернется в Россию. Эвелина Бледанс четко обозначила сроки возвращения звезды в родную страну.

"Годик еще придется подождать", – объявила Бледанс.

К слову, ранее знаменитый российский артист и дрессировщик диких зверей Эдгард Запашный выступил с резкой критикой поведения Аллы Пугачевой.