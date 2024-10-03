Кипшидзе: шоу про похороны Лолиты говорят о творческом упадке

Похороны Лолиты спровоцировали грандиозный скандал
Лолита Милявская. Кадр шоу "Прощай, легенда!", ВКонтакте
В РПЦ не одобрили прошедшего мероприятия

В Москве прошли похороны Лолиты Милявской – только не настоящие, а в рамках шоу "Прощай, легенда!", где комики остро шутят о якобы погибшей знаменитости, пока она смирно лежит в гробу с закрытыми глазами. Проект оказался невероятно популярным, за пару дней его посмотрели более 2 млн раз, однако понравилось увиденное не всем.

Председатель Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что передача представляет собой яркий пример морального разложения в шоу-бизнесе. При этом он отметил, что гроб на сцене у него вызвал меньше вопросов, чем юмористическое наполнение проекта.

"Матерщина и пошлятина, которые, вероятно, должны считаться юмором по замыслу создателей шоу, увы, свидетельствуют о творческом упадке", – заявил он.

Кишидзе отметил, что когда смерть действительно оказывается близко, то тогда человеку становится не до шуток. Особенно это касается людей, которые занимаются просвещением, а не развращением народа.

При этом психолог Станислав Самбурский заявил, что ничего плохого в том, что человек при жизни ложится в гроб, нет. Такую практику иногда даже предлагают людям, которые хотят легче относится к жизни. Но делать это стоит только после консультации со специалистом.

Ранее Лолита высказалась о неожиданной смерти своего поклонника и известного шеф-повара, который сгорел в своем ресторане.

Источник: Life
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