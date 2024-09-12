Бледанс высказалась о слухах об алкоголизме актрисы Мельниковой

В последнее время знаменитость стала выглядеть иначе

Эвелина Бледанс показала в своих соцсетях видео со звездой "Улиц разбитых фонарей" Анастасией Мельниковой. Публика была шокирована увиденным, поскольку немногие смогли узнать в женщине некогда привлекательную актрису.

В комментариях народ обратил внимание, что Мельникова набрала много лишних килограммов и стала выглядеть сильно опухшей. Особенно на фоне сокурсницы Бледанс, которая также является ей ровестницей. Некоторые предположили, что причина такому внешнему виду – увлечение алкогольными напитками. Как-то иначе объяснить эти изменения они не смогли.

Однако Эвелина не стала реагировать на хамские замечания в адрес подруги и опускаться до колкостей. Она лишь лаконично опровергла все догадки публики.

"Она не пьет!" – заявила артистка.

Позже в Сети нашлись люди, которые напомнили об интервью Мельниковой, в котором она признавалась в тяжелой болезни. Знаменитости пришлось пройти гормонотерапию, которая сильно сказалась на ее внешности. По ее словам, на одних таблетках она превращалась в балерину, а на других становилась настоящим бегемотом. На критику сейчас она внимания старается не обращать.