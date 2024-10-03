Мизулина объяснила, почему не спела с SHAMAN

Мизулина честно ответила на провокационный вопрос об отношениях с SHAMAN
SHAMAN и Екатерина Мизулина. Фото: соцсети
Парочку давно "поженили" поклонники

Руководительница "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина поделилась подробностями своего общения с популярным российским исполнителем SHAMAN. Стоит отметить, что многие интернет-пользователи считают, что молодые люди очень друг другу подходят, в социальных сетях парочку давно "поженили", впрочем, без каких-либо реальных оснований для этого.

Теперь же Мизулина лично ответила на провокационный вопрос об отношениях с молодым певцом. Она ранее получила предложение записать совместный дуэт с артистом, и на первой встрече согласилась на эту идею. Многие сочли, что данный шаг станет новым этапом в отношениях двух знаменитостей. Однако не срослось.

Спустя некоторое время Мизулина приняла решение отказаться от участия в затее, так как посчитала, что каждый должен заниматься своим профессиональным делом. Эффектная блондинка подчеркнула, что не была на концертах исполнителя и не планирует выступать с ним на одной сцене, но положительно оценивает творчество исполнителя.

Она отметила, что ей нравится его вклад в современную музыкальную культуру и то, каким образом он взаимодействует с аудиторией. По мнению главы ЛБИ, артист находит отклик у молодежи благодаря своей искренности и энергичности.

Также Мизулина добавила, что сейчас в России появляется много молодых талантливых исполнителей, за творчеством которых она старается следить. Ей интересно наблюдать, как развивается отечественная музыка и как молодые артисты привносят новые идеи и форматы.

К слову, ранее появились слухи о новом романе Ярослава Дронова.

Источник: Ura.ru ✓ Надежный источник
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