Разочаровал народ? Почему массово отменяют концерты SHAMAN

Число людей, которым сильно не нравится артист, в последнее время выросло

Концерты Ярослава Дронова в последнее время стали неожиданно отменяться по стране. Начало всему положило недовольство жителей Оренбурга, которых возмутил размер гонорара артиста, выделенный из бюджета региона, когда им не до конца выплатили компенсации после паводка. За это его раскритиковали многие известные люди, в том числе среди представителей власти, что положило начало новых проблем для SHAMAN.

Отмена концерта в Ставрополе

Следом россияне решили отказаться от масштабного представления певца в Ставропольском крае. На фоне возмущений губернатор провел опрос среди граждан, которые однозначно высказали свою позицию – сейчас для таких дорогих и пышных гуляний не время. После власти региона попросили Дронова вернуть предоплату, несмотря на условия договора. Они даже выразили готовность идти в суд, однако знаменитость все же согласился отдать деньги.

Отмены выступлений на Урале

Вскоре проблемы возникли с представлениями SHAMAN в Свердловских городах. В Нижнем Тагиле и Екатеринбурге за несколько дней до концерта не смогли продать даже половины билетов, хотя ранее все раскупали как горячие пирожки за два месяца до финальной даты. В итоге тагильские организаторы представление отменили, следом аналогичным образом поступили в Магнитогорске, объяснив все "техническими причинами". Екатеринбург пока принимать решение не спешит.

Что с другими концертами SHAMAN по России

Еще одно мероприятие с артистом в Нижнем Новгороде под угрозой срыва. В городе он планировал выступить дважды – на первое представление все билеты раскупили, а вот второе может не состоятся из-за крайне низких продаж.

Тюменцы ждут у себя сразу трех концертов Ярослава – купить на них билеты еще можно, но большинство уже забронировано. В Кургане и Перми тоже почти все места выкуплены.

Угрозы SHAMAN на фоне отмен концертов

При этом в последнее время количество недоброжелателей у знаменитости выросло. По словам источников, Дронов начал бояться выходить из дома, поскольку получает угрозы. Сейчас в публичных местах за ним ходит целая толпа охранников на 10 человек, которые следят, чтобы к звезде не пристали провокаторы или кто похуже.