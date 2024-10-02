Российские звезды массово покинули Израиль на фоне обстрела

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Российские знаменитости, которые проживают в Израиле, решили покинуть страну после самого масштабного обстрела со стороны Ирана. Ранее по Тель-Авиву ударили несколькими сотнями ракет. По предварительным данным, погиб один человек.
Как сообщает SHOT, на этом фоне стало известно об отъезде сразу нескольких звезд. Покинуть Израиль решил Максим Галкин* – он отправился в США. Неизвестно, взял ли артист с собой супругу Аллу Пугачеву и детей. В начале октября у него запланирован тур по Европе.
Уехал из Израиля и Михаил Шац*. В конце сентября он выступал в американских барах со своим стендапом и, видимо, пока решил остаться в Штатах.
Андрей Макаревич* тоже отправился в Америку. Еще в августе у него была запланирована поездка в страну вместе с женой и сыном. Там же он собирался рекламировать свое вино и выступить перед публикой.
Журналисты указывают, что из Израиля уехал и актер Анатолий Белый*. У него был запланирован благотворительный концерт в стране 6 октября, но, по неподтвержденной информации, он не состоится. Ожидается, что там вместе с ним должен был выступить и Макаревич*.
Ранее появились подробности атаки Ирана на Израиль.
*признан иноагентом по решению Минюста РФ
Но только на своих условиях