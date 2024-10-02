Собчак рассказала, какой будет жизнь после завершения конфликта на Украине

Блондинка не склонна к оптимизму

Знаменитая российская журналистка Ксения Собчак поделилась весьма мрачным прогнозом о последствиях конфликта, продолжающегося на территории украинского государства.



По ее мнению, даже после завершения боевых действий не стоит рассчитывать на возвращение привычной, безоблачной жизни. "Блондинка в шоколаде" уверена, что многие былые связи и отношения не удастся восстановить. Она обратила особое внимание на то, что разрыв произошел не только между русскими и украинцами, но и внутри российского общества. Люди, которые еще вчера были друзьями, коллегами или родственниками, сегодня больше не общаются из-за разницы во взглядах.

По словам телеведущей, многие столкнулись с непримиримыми разногласиями, которые разделили семьи и целые сообщества. Этот раскол, по мнению Собчак, окажется настолько глубоким, что после окончания конфликта "ничто не станет как прежде".

Она добавила, что последствия нынешнего противостояния будут ощущаться в обществе еще долгие годы, а восстановление доверия и понимания между людьми станет одной из самых сложных задач. Мрачные прогнозы Собчак подчеркивают масштаб изменений, происходящих в отношениях между людьми, и вызывают озабоченность по поводу будущего.

К слову, ранее Собчак объяснила череду разводов в российском шоу-бизнесе.