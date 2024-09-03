Собчак публично попросила у Симоньян извинения

Раньше звезда постоянно ядовито поддевала коллегу

Популярная российская журналистка Ксения Собчак внезапно обратилась к своей коллеге Маргарите Симоньян с публичными извинениями. Учитывая, что "блондинка в шоколаде" всегда с особенным ехидством высказывалась о журналистке, такое прилюдное падение в ноги Маргарите вызвало огромный резонанс.



В своем обращении Собчак выразила сожаление по поводу своих недавних действий, однако не уточнила, за какой именно проступок она просит прощения. Телеведущая призналась, что ранее высказывалась негативно о Симоньян и имела предвзятое мнение, но со временем ее взгляды изменились.

Ксения отметила, что именно Маргарита оказалась рядом в сложный для нее период, хотя подробности этого эпизода остались нераскрытыми. Звезда призналась, что пересмотрела свои прежние суждения и теперь видит свою коллегу в другом свете.

"Маргарита Симоньян. Маргарита. Прости за плохое", – трогательно написала блондинка.

Это неожиданное заявление вызвало широкий резонанс в СМИ и среди пользователей социальных сетей, которые активно обсуждают возможные причины и обстоятельства, приведшие к примирению между двумя известными журналистками. Некоторые связывают случившееся с недавно появившейся информацией о смягчении приговоров трем сотрудникам Собчак, которые отбывают наказание по делу о вымогательстве.

К слову, ранее на ресторан Собчак подали в суд.