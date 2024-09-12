Блондинка всегда в центре внимания

Известная российская телеведущая и общественный деятель Арина Шарапова неожиданно накинулась на свою коллегу Ксению Собчак. Впрочем, преподавательница выразилась в максимально интеллигентных формулировках, однако явно показала свое неудовольствие действиями "блондинки в шоколаде".

Общественница высказалась о позиции скандально известной журналистки, назвав ее опасной в любой стране. По мнению Шараповой, Собчак не имеет четкой и понятной позиции, что вызывает у нее недоумение.

"Ксения напоминает мне облако iCloud, в которое входит все, что можно", – заявила Шарапова, подчеркивая, что такая неоднозначность не сулит ничего хорошего, независимо от страны пребывания.

Шарапова выразила обеспокоенность тем, что блондинка, обладая широкой аудиторией и влиянием, демонстрирует позицию, которая, по словам телеведущей, "не имеет конкретики". Это может создавать дополнительные риски в современном обществе, где журналисты и публичные фигуры играют важную роль в формировании общественного мнения.

"В нее входит все, что можно. Все по полочкам расставлено. Там иногда хаос, чехарда, но это такое интернет-облако. Как-то мне это совсем не нравится", – подчеркнула общественница.

К слову, ранее Ксения Собчак внезапно бросилась в ноги Маргарите Симоньян.