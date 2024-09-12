Арина Шарапова заявила, что позиция Ксении Собчак опасна в любой стране

Шарапова неожиданно накинулась на Собчак
Ксения Собчак. Фото: Зыков Кирилл, АГН "Москва"
Блондинка всегда в центре внимания

Известная российская телеведущая и общественный деятель Арина Шарапова неожиданно накинулась на свою коллегу Ксению Собчак. Впрочем, преподавательница выразилась в максимально интеллигентных формулировках, однако явно показала свое неудовольствие действиями "блондинки в шоколаде".

Общественница высказалась о позиции скандально известной журналистки, назвав ее опасной в любой стране. По мнению Шараповой, Собчак не имеет четкой и понятной позиции, что вызывает у нее недоумение.

"Ксения напоминает мне облако iCloud, в которое входит все, что можно", – заявила Шарапова, подчеркивая, что такая неоднозначность не сулит ничего хорошего, независимо от страны пребывания.

Шарапова выразила обеспокоенность тем, что блондинка, обладая широкой аудиторией и влиянием, демонстрирует позицию, которая, по словам телеведущей, "не имеет конкретики". Это может создавать дополнительные риски в современном обществе, где журналисты и публичные фигуры играют важную роль в формировании общественного мнения.

"В нее входит все, что можно. Все по полочкам расставлено. Там иногда хаос, чехарда, но это такое интернет-облако. Как-то мне это совсем не нравится", – подчеркнула общественница.

К слову, ранее Ксения Собчак внезапно бросилась в ноги Маргарите Симоньян.

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
По теме

"Война против нас": в Германии вывели Киев на чистую воду

Украинские власти пошли на хитрость

Провал операции ВСУ в Курской области назвали большим ударом для Киева

Украинцам предсказывают плохой итог нападения на Россию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей