Собчак высказалась о разводе Шнурова

"История поучительная": Собчак высказалась о разводе Шнурова
Ксения Собчак. Фото: АГН "Москва"
Знаменитость надеется, что это пойдет артисту на благо

Ксения Собчак высказалась о разводе своего заклятого друга Сергея Шнурова. По ее мнению, последняя жена артиста буквально погубила его карьеру.

Журналистка напомнила, что пик популярности группы "Ленинград" пришелся на тот период, когда он был женат на Матильде, близкой подруге Ксении. Она утверждает, что это произошло неслучайно – именно бывшая балерина помогла ему возвыситься. Последняя пассия помогла же все загубить.

Собчак считает, что Ольга делала все, чтобы оградить Шнурова от старых друзей, а также от концертного директора. И если раньше группа "Ленинград" собирала стадионы, то теперь выступает исключительно на корпоративах.

"Может быть теперь, после этого развода, произойдет хоть какой-то ренессанс", – написала она.

Ранее появились подробности предстоящего развода Сергея Шнурова.

Источник: Telegram
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