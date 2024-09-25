Прилучный собрал компромат на Муцениеце и хочет забрать у нее сына - КП

Бывшие находятся в состоянии войны

Семейная лодка знаменитого российского артиста Павла Прилучного и его бывшей возлюбленной Агаты Муцениеце разбилась несколько лет назад, однако разборки не прекращаются до сих пор. Так, источники, близкие к актрисе, заявляют, что актер готовит подлый удар по бывшей.



По некоторым данным, артист намерен оформить постоянную опеку над своим наследником Тимофеем, забрав его у Агаты. По сообщениям источников, знакомых с ситуацией, артист подготовил компрометирующие материалы против Муцениеце, чтобы обосновать свои претензии в суде.

По словам инсайдеров, напряженность между бывшими супругами возросла после того, как рачительная мать заявила о желании, чтобы их дети жили в условиях, соответствующих статусу звезд. Тогда она потребовала увеличить размер алиментов, что стало одной из причин конфликта. Артиста разозлили эти требования, и он принял решение бороться за право на опеку над своим старшеньким.

Актер планирует перевезти мальчика в свою новую семью, которую он создал со своей второй женой, актрисой Зепюр Брутян. Прилучный уверен, что в новой обстановке сын будет чувствовать себя лучше и экономически это будет более выгодно. Относительно младшей дочери Мии у актера претензий нет, так как он считает, что в силу возраста она должна оставаться с матерью.

Ситуация пока не получила официальных комментариев со стороны Муцениеце или Прилучного, но знакомые семьи утверждают, что напряжение между бывшими супругами нарастает.

К слову, ранее Муцениеце честно рассказала о романе с Никитой Кологривым.