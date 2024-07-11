Муцениеце ответила на желание Прилучного лишить ее детей

Знаменитость поддела бывшего возлюбленного

Скандалы вокруг судебного разибрательства между Павлом Прилучным и Агатой Муцениеце не утихают. Актер, который отказывается платить законный процент от своих заработков, намеревается побороться с бывшей супругой за право опеки над детьми. Артистка впервые решила ответить на подобный шаг звезды "Мажора".

В последнем выпуске своего семейного шоу Муцениеце показала, как она вместе с дочерью и сыном собирается поехать в Ригу. Семья ужинала перед предстоящей дорогой – пока мать жарила бананы, дочка решила порезать добавки. В один момент нож немного соскочил с поверхности, из-за чего девочка напугалась. Актриса поспешила предупредить Мию, чтобы на камеру она веля себя аккуратно,поскольку последствия будут неминуемы.

"А то кто-то попытается лишить меня родительских прав", – намекнула она на бывшего супруга.

Ранее стало известно, что Павел Прилучный снова отказался платить алименты на двоих детей в положенном размере. Ради этого он даже подал в суд, в надежде получить право опеки над наследниками и принудить уже Агату Муцениеце выплачивать ему законный процент от доходов. Ожидается, что на предстоящем заседании Мия и Тимофей дадут показания и расскажут, с кем из родителей они хотят жить.