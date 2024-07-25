Мирослава Карпович улетела на Мальдивы, где находится Павел Прилучный

Артисты могут встретиться далеко за пределами России

До очередной женитьбы личная жизнь популярного актера Павла Прилучного была объектом пристального внимания прессы и поклонников. Многие уверены, что после расставания с Агатой Муцениеце актер крутил роман со своей коллегой по сцене актрисой Мирославой Карпович. Отношения знаменитостей давно закончились, но неожиданно выяснилось, что Карпович отправилась вслед за Прилучным в жаркую страну.



Известный своей скрытностью Прилучный так и не подтвердил любовные отношения с Карпович, однако девушка постоянно находилась рядом с артистом, навещала его в больнице и явно испытывала сильные чувства к Павлу. Он же называл их связь просто крепкой дружбой. Как бы там ни было, после появления в жизни Павла Зепюр Брутян контакты с Мирославой были фактически оборваны.

Теперь же выясняется, что Мирослава отправилась в страну, где Прилучный отдыхает со своим семейством. Так, звезды могут встретиться на популярном курорте Мальдивы. Впрочем, судя по всему, Мирослава уже похоронила в памяти мысли о Павле.

Поговаривают, что девушка счастлива в отношениях с новым возлюбленным, именно он сопровождает красотку в путешествии. По слухам, девушка настроена серьезно и уже познакомила любимого мужчину с родственниками, но пока не хочет раскрывать его личность.

К слову, ранее Мирослава Карпович выложила горячую фотографию.