Жена Прилучного рассказала о своем весе после родов

Красотка внимательно следит за фигурой

Популярный российский артист Павел Прилучный счастлив в браке с коллегой по сцене Зепюр Брутян. Недавно пара обзавелась потомством, что укрепило отношения влюбленных и сделало их настоящей, полноценной семьей.



Как известно, рождение наследников всегда сильно сказывается на фигуре женщины. Однако красотка-актриса решила подойти к этому вопросу со всей ответственностью. Девушке удалось очень быстро избавиться от лишних килограммов и вернуть свою былую форму.

Зепюр рассказала, что уже добилась веса, который был у нее до беременности. Артистка поделилась радостью и сообщила, что снова весит 45 кг. Учитывая небольшой рост звезды, этот вес для нее вполне приемлем, хотя некоторые поклонники посчитали, что артистка слишком сильно похудела.