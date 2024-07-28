Агата Муцениеце рассказала о романе с Никитой Кологривым

Девушка не стала уходить от личной темы

Популярная российская актриса Агата Муцениеце рассказала о том, какие отношения связывали ее с коллегой по цеху Никитой Кологривым. Девушка сообщила, что между артистами действительно ненадолго вспыхнула страсть, однако роман был коротким.



Артисты вместе снимались в киноленте "Я – медведь". Как это часто бывает на съемочной площадке, в какой-то момент романтические отношения из фильма получили свое продолжение в реальности. Впрочем, вспыхнувшие чувства быстро остыли.

"Это был роман. Но он как был, так и сплыл", – рассказала артистка.

Агата добавила, что тесный личный контакт помогает актерам вжиться в роль и продемонстрировать зрителю реальные чувства. Так фильмы становятся более насыщенными и захватывают внимание.