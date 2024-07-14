Психолог оценила решение Прилучного попытаться забрать детей от Муцениеце

Звездный отец зря пошел на такой шаг

Популярный российский артист Павел Прилучный со скандалом развелся с коллегой по сцене Агатой Муцениеце четыре года назад, однако страсти вокруг их разрушенного семейства продолжают бурлить. Так, выяснилось, что Прилучный намерен тащить собственных детей в суд.



Дело в том, что Павел хочет забрать малышей у Агаты, это позволит ему не платить алименты и даже взыскивать их с бывшей жены. О поступке звездного родителя высказалась известный российский психолог Анастасия Кардиакос. Она осудила такую стратегию поведения мужчины, подчеркнув, что дети не должны участвовать в разборках взрослых.

Более того, Анастасия напомнила, что все события в семье артистов становятся достоянием публики, поход в суд и всеобщее внимание к этому событию могут нанести серьезный урон детской психике. Взрослым лучше научиться самостоятельно решать свои проблемы.