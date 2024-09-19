Беглец зря рассчитывал на пощаду

Российские стражи порядка заявили о реальной угрозе со стороны сбежавшего из нашей страны основателя некогда популярного музыкального коллектива "Ногу свело!" Максима Покровского*. Оценку деятельности музыканта сделали в МВД.



Спецы из отдела по противодействию экстремизму пришли к выводу, что ряд композиций беглеца противоречит национальным интересам страны. Ведомство высказало эту позицию на фоне требования артиста снять с него статус иностранного агента.

Музыкант был внесен в черный список после того, как в своих песнях стал критиковать российские власти на фоне событий, связанных с ситуацией в соседнем государстве. Стражи порядка указали, что созданные певцом композиция содержат резкую критику действий властей и могут восприниматься как попытки подорвать национальное единство и стабильность.

Кроме того, вредительская деятельность артиста свидетельствует о его нахождении под влиянием зарубежных сил, что является одной из причин его включения в список иноагентов.

Музыкант же настаивает, что его деятельность не направлена против России, а представляет собой выражение личной гражданской позиции и творческую свободу. Однако его попытки оспорить присвоение статуса не привели к положительным результатам, а реакция правоохранительных органов только подтверждает их уверенность в правильности принятого решения.

К слову, ранее стало известно, как живет осудившая Кремль "Пуговка" из "Папиных дочек".

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации