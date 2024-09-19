Песни Покровского* противоречат национальным интересам РФ – МВД

МВД заявило о реальной угрозе со стороны сбежавшего артиста Покровского*
Максим Покровский*. Фото: A.Savin. Собственная работа, wikimedia.org
Беглец зря рассчитывал на пощаду

Российские стражи порядка заявили о реальной угрозе со стороны сбежавшего из нашей страны основателя некогда популярного музыкального коллектива "Ногу свело!" Максима Покровского*. Оценку деятельности музыканта сделали в МВД.

Спецы из отдела по противодействию экстремизму пришли к выводу, что ряд композиций беглеца противоречит национальным интересам страны. Ведомство высказало эту позицию на фоне требования артиста снять с него статус иностранного агента.

Музыкант был внесен в черный список после того, как в своих песнях стал критиковать российские власти на фоне событий, связанных с ситуацией в соседнем государстве. Стражи порядка указали, что созданные певцом композиция содержат резкую критику действий властей и могут восприниматься как попытки подорвать национальное единство и стабильность.

Кроме того, вредительская деятельность артиста свидетельствует о его нахождении под влиянием зарубежных сил, что является одной из причин его включения в список иноагентов.

Музыкант же настаивает, что его деятельность не направлена против России, а представляет собой выражение личной гражданской позиции и творческую свободу. Однако его попытки оспорить присвоение статуса не привели к положительным результатам, а реакция правоохранительных органов только подтверждает их уверенность в правильности принятого решения.

К слову, ранее стало известно, как живет осудившая Кремль "Пуговка" из "Папиных дочек".

 *признан иностранным агентом на территории Российской Федерации 

Источник: Сайт судов общей юрисдикции Москвы ✓ Надежный источник
По теме

ВСУ напали на Тверскую область: пожар и эвакуация

Киев действует все более агрессивно

Зеленский закатил истерику на переговорах с главой МИД Польши

Между странами растет количество противоречий

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей