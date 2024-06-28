Уехавший на СВО муж Блиновской объявлен в розыск

Об этом заявили в МВД

Сегодня, 28 июня, информационное пространство разорвали сенсационные новости. Стало известно, что супруг знаменитого российского блогера Елены Блиновской Алексей объявлен в розыск. При этом сама "королева марафонов" остается в заключении. Все семейство мухлевало с налоговыми выплатами и не желало делиться баснословными доходами с государством.



По предварительной информации, причиной для объявления Алексея Блиновского в розыск стало уклонение от уплаты налогов. Информация о том, что мужчину разыскивают, появилась в официальной базе Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Стоит отметить, что ранее большой резонанс вызвало решение Блиновского отправиться в зону продолжающегося уже долгое время конфликта. Там Алексей стал пулеметчиком и пытается отдать долг родине таким образом.

К слову, ранее всплыла любопытная информация о связи Елены Блиновской и опального телеведущего Ивана Урганта.