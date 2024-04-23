Муж Блиновской заявил о намерении разорвать с ним контракт на военную службу

Мужчина обратился к главе СК России

Алексей Блиновский, муж королевы марафонов, впервые вышел на связь из зоны СВО. Туда он отправился месяц назад, чтобы сохранить семейный бизнес и поспособствовать изменению меры пресечения суда для Елены. В своем обращении мужчина утверждает, что с ним пытаются разорвать заключенный месяц назад контракт на службу.

Блиновский обратился главе СК РФ Александру Бастрыкину, который ранее говорил о содействии участникам спецоперации в любых вопросах, затрагивающие его ведомство. В связи с этим Алексей попросил его отдать поручение начальнику московского СК приостановить действия, направленные на рассторжение его контракта с Минобороны РФ. По его словам, они являются незаконными.

"Сейчас главная цель – под руководством нашего главнокомандующего объединиться и выполнить боевые задачи по победе над внешним врагом, где мои навыки, умения и компетенции необходимы", – сказал бизнесмен.

Алексей также отметил, что не может раскрывать свои обязанности, поскольку это является "военной тайной".

По данным SHOT, незадолго до отправки в зону СВО Блиновский вложил около 50 млн рублей на закупку беспилотников для российской армии. Он находится на службе с бывшим адвокатом Ефремова Эльманом Пашаевым.

В перспективе служба мужа Елены Блиновской может способствовать изменению ее меры пресечения, поскольку четверо детей остались без родителей. Сейчас королева марафонов находится в СИЗО, куда ее отправили в конце января на три месяца.