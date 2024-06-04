Mash: муж Блиновской появился в воинской части после пропажи

Стали известны новые детали исчезновения мужа Блиновской
Кадр: YouTube.com
Мужчины не было на службе несколько дней

Алексей Блиновский, который на прошлой неделе уехал из военной части в Москву и пропал, вернулся на место службы. Об этом сообщили его сослуживцы. По их словам, в столице он решал вопросы с имуществом семьи.

Изначально сообщалось, что Блиновский отправился на допрос в Следственный комитет по делу своей супруги. Вскоре после этого стало известно, что королева марафонов подала заявление на банкротство, а ее муж снова приехал в часть.

Сослуживцы утверждают, что Алексей скрывает ото всех, чем занимался в Москве. Он говорит, что "решал срочные вопросы". В последнее время, по их словам, мужчина стал замкнутым.

Как сообщает SHOT, сейчас семейство Блиновской пытается продать свою недвижимость в Москве, которая находится под арестом. Это квартира в элитном комплексе на 88,6 квадратов на втором этаже, оформленная на супруга блогера. В ней есть две гардеробных, две ванных комнаты, а также дорогая мебель. За все просят 69 млн рублей.

Вторую квартиру на этом же этаже Блиновские пытаются сдать за 250 тысяч рублей в месяц. Трехкомнатные апартаменты на 120 квадратов выполнены с дизайнерским ремонтом в светлых тонах и оформлены на сыновей Елены.

Ранее Алексей Блиновский жаловался, что с ним пытаются разорвать контракт на службу и просил помощи у главы СК РФ Бастрыкина.

Источник: Mash
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