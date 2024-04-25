Общественник Ковалев заявил, что Нагиева ждет судьба Блиновской

"Позор ему!": Нагиеву предсказали судьбу Блиновской
Дмитрий Нагиев. Фото: АГН "Москва"
Стало известно, после чего артиста могут поместить в СИЗО

Недавно появилась новость, что Дмитрий Нагиев решил запустить собственные курсы для богатого населения. Согласно программе, участников обещают научить уверенности, помогут раскрыть собственный потенциал и расширить масштаб личности. И все это обойдется в 350-450 тысяч рублей. Мероприятие пройдет в Дубае в начале мая. 

На это отреагировал общественный деятель Андрей Ковалев, который выразил мнение, что Нагиев вошел в ряды инфоцыган и "продавцов воздуха". По его словам, артист "продал душу дьяволу".

Ковалева возмутили надписи на афише мероприятия, в которых людям обещают "уход в глубину себя" и "расширение заряда энергии". Он не понимает, как подобное можно было указать всерьез.

"Это все похоже на секту. Позор ему! Нагиев начнет с курсов личностного роста, а закончит как Аяз Шабутдинов и Елена Блиновская – в СИЗО!" – подытожил он.

В последнее время Дмитрий Нагиев стал чаще появляться в медийном пространстве после своего объявления об уходе с телевидения. Он снимается в рекламе, ведет корпоративы, а также взял несколько новых кинопроектов. Дополнительно у артиста есть собственная школа ведущих.

Недавно генпродюсер "Пятницы!" Николай Картозия рассказал, что Нагиев снимается в кино исключительно за огромные гонорары. Например, один съемочный день у него стоит 5 млн рублей, и в одном проекте их должно быть не менее четырех.

Источник: Абзац
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