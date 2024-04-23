Адвокат Жорин сообщил, что Урганта не накажут за гонорары от Блиновской

Блогер продолжает сидеть в заточении

Россияне с большим любопытством наблюдают за тем, как складывается судьба главной "марафонщицы" страны Елены Блиновской. Любительница загадывать желания остается в заточении. Недавно появилась информация о ее "подозрительной"связи с именитыми артистами. По поводу деликатной ситуации высказался звездный адвокат Сергей Жорин.



Некоторое время назад стало известно, что популярному российскому телеведущему Ивану Урганту, его коллеге Ксении Собчак, певице Клаве Коке и солисту группы "Звери" Роме Билыку пришлось давать объяснения в налоговой из-за гонораров, полученных за выступление на дне рождения опального блогера.

Жорин пояснил, что российские артисты часто предпочитают регистрировать ИП и пользуются упрощенной системой налогообложения при получении гонораров за свою концертную деятельность. Если выплаты были сделаны в соответствии с российским законодательством, Урганту и остальным никакое наказание не грозит.

"Если работавшие на мероприятиях Блиновской артисты получали деньги на свои ИП, то им ничего не грозит", – пояснил адвокат.

Однако, в случае, если использовались "мутные" схемы с участием третьих лиц в виде концертного агентства, профильные эксперты будут разбираться, каким образом деньги передавали посредникам и как они потом появлялись на счетах самих артистов. Впрочем, как добавил Жорин, именитые артисты обычно получают гонорары официально.

К слову, ранее муж Блиновской выступил с громким заявлением.