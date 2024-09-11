Нагиев не пришел на похороны Маслякова

При жизни они были довольно близки

Завершились похороны Александра Маслякова, который ушел из жизни из-за онкологии. Проститься с телеведущим пришли многие его коллеги, друзья, которые сказали несколько приятных слов погибшем. Однако на церемонии не было Дмитрия Нагиева, с которым его связывали близкие отношения.

По какой причине Нагиев не появился возле "Планеты КВН", неизвестно. После новости о смерти Маслякова он рассказывал, что поддерживать с ним общение практически до самого конца, пока онкобольной еще мог разговаривать по телефону. В последний звонок, около месяца назад, ему так и не удалось услышать голос Александра Васильевича – трубку взяза его супруга Светлана, которая рассказала о плохом состоянии мужа.

Нагиев утверждал, что борьба Маслякова с болезнью стала для него настоящим примером мужественности, поскольку никаких истерик и паники от него по поводу предстоящего ухода он не слышал.

Тем не менее, где сейчас находится актер, общественность не знает. Ранее сообщалось, что он ведет курсы для богачей в ОАЭ, а позже стало известно, что сейчас Дмитрий снимается в различных российских кинопроектах. Не исключено, что он не хотел приходить на мероприятие, чтобы избежать внимания прессы. Возможно, Нагиев проводит Маслякова в последний путь на Новодевичьем кладбище.

Ранее в Сети появились фото покойного ведущего КВН в гробу.