Нагиев не пришел на похороны Маслякова

Один известный артист не пришел на похороны Маслякова
Кадр видео РБК
При жизни они были довольно близки

Завершились похороны Александра Маслякова, который ушел из жизни из-за онкологии. Проститься с телеведущим пришли многие его коллеги, друзья, которые сказали несколько приятных слов погибшем. Однако на церемонии не было Дмитрия Нагиева, с которым его связывали близкие отношения.

По какой причине Нагиев не появился возле "Планеты КВН", неизвестно. После новости о смерти Маслякова он рассказывал, что поддерживать с ним общение практически до самого конца, пока онкобольной еще мог разговаривать по телефону. В последний звонок, около месяца назад, ему так и не удалось услышать голос Александра Васильевича – трубку взяза его супруга Светлана, которая рассказала о плохом состоянии мужа.

Нагиев утверждал, что борьба Маслякова с болезнью стала для него настоящим примером мужественности, поскольку никаких истерик и паники от него по поводу предстоящего ухода он не слышал.

Тем не менее, где сейчас находится актер, общественность не знает. Ранее сообщалось, что он ведет курсы для богачей в ОАЭ, а позже стало известно, что сейчас Дмитрий снимается в различных российских кинопроектах. Не исключено, что он не хотел приходить на мероприятие, чтобы избежать внимания прессы. Возможно, Нагиев проводит Маслякова в последний путь на Новодевичьем кладбище.

Ранее в Сети появились фото покойного ведущего КВН в гробу. 

Источник: Утро.ру
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