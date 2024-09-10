Лазарева* пожаловалась на тяжелое состояние из-за смерти Маслякова

Русофобка Лазарева* неожиданно высказалась о смерти Маслякова
Татьяна Лазарева*. Кадр: YouTube
Артистка не смогла пройти мимо трагедии

Некогда популярная в нашей стране юмористка Татьяна Лазарева* выразила свои эмоции по поводу кончины основателя КВН Александра Маслякова. Звезда известна тем, что давно живет за границей и оттуда не перестает поливать грязью Россию и ее жителей. Однако смерть выдающегося телеведущего неожиданно задела русофобку за живое.

В своем личном блоге она поделилась переживаниями о том, как тяжело ей принять уход столь значимой фигуры. В посте женщина также отдельно отметила, что она глубоко расстроена, так как не сможет присутствовать на похоронах заслуженного деятеля искусств.

По словам Лазаревой*, она еще при жизни говорила Маслякову, что будет "безутешна", когда ему придется покинуть этот мир. Долгие годы работы вместе в КВН оставили след в ее жизни и помогли карьере. Масляков был для нее не только коллегой, но и примером, который вдохновлял на протяжении всей профессиональной деятельности.

Артистка выразила благодарность за те годы, которые провела рядом с покойной звездой на телевидении, и призналась, что эта утрата оставит глубокий след в ее душе. Пост Лазаревой* вызвал большой отклик среди поклонников и коллег, которые присоединились к ее скорби и выразили свои соболезнования.

Ранее стали известны подробности о наследстве Маслякова.

*признана иностранным агентом на территории Российской Федерации

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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