Опубликованы фото изменившегося из-за онкологии Маслякова в гробу

Родные и друзья убиты горем из-за смерти ведущего

В среду, 11 сентября, в "Планете КВН" все желающие смогли попрощаться с Александром Масляковым. Знаменитый телеведущий умер на 83-м году жизни из-за онкологии. Проводить его в последний путь пришли родственники, друзья и юмористы, которые обязаны ему своей карьерой.

Одним из первых к траурному месту подъехал Константин Эрнст с женой. Было заметно, что гендиректор "Первого канала" тяжело переживает потерю коллеги – он был побелевший от горя, а во время речи его голос несколько раз срывался, чудом удерживаясь от плача.

"Все эти, без малого, шесть десятилетий он помогал стране улыбаться. И не только сам. Он обладал уникальным качеством: он среди инженеров, юристов, психиатров выискивал людей, которые также, как он, помогали стране улыбаться", – сказал продюсер.

Вдова Светлана проникновенно слушала речи о супруге, не скрывая слез. Тяжело переносили потерю также его сын Александр и его жена Ангелина, однако они старались не показывать свои эмоции собравшимся. Прощались с Масляковым участники "Уральских пельменей", Comedy Club, "Однажды в России", Леонид Якубович, братья Запашные, Владислав Третьяк и другие.

В последние годы Александр Масляков практически не появлялся на публике. Последние полгода он провел в окружении семьи и врачей, которые помогали справляться с кризисными состояниями. Болезнь сильно изменила внешность телеведущего. На кадрах, опубликованных журналистами, можно заметить, что покойный стал выглядеть иначе, чем два года назад.