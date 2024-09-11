Опубликованы фото изменившегося из-за онкологии Маслякова в гробу

Опубликованы фото изменившегося из-за онкологии Маслякова в гробу
Кадр видео Mash
Родные и друзья убиты горем из-за смерти ведущего

В среду, 11 сентября, в "Планете КВН" все желающие смогли попрощаться с Александром Масляковым. Знаменитый телеведущий умер на 83-м году жизни из-за онкологии. Проводить его в последний путь пришли родственники, друзья и юмористы, которые обязаны ему своей карьерой. 

Одним из первых к траурному месту подъехал Константин Эрнст с женой. Было заметно, что гендиректор "Первого канала" тяжело переживает потерю коллеги – он был побелевший от горя, а во время речи его голос несколько раз срывался, чудом удерживаясь от плача.

"Все эти, без малого, шесть десятилетий он помогал стране улыбаться. И не только сам. Он обладал уникальным качеством: он среди инженеров, юристов, психиатров выискивал людей, которые также, как он, помогали стране улыбаться", – сказал продюсер.

Вдова Светлана проникновенно слушала речи о супруге, не скрывая слез. Тяжело переносили потерю также его сын Александр и его жена Ангелина, однако они старались не показывать свои эмоции собравшимся. Прощались с Масляковым участники "Уральских пельменей", Comedy Club, "Однажды в России", Леонид Якубович, братья Запашные, Владислав Третьяк и другие.

В последние годы Александр Масляков практически не появлялся на публике. Последние полгода он провел в окружении семьи и врачей, которые помогали справляться с кризисными состояниями. Болезнь сильно изменила внешность телеведущего. На кадрах, опубликованных журналистами, можно заметить, что покойный стал выглядеть иначе, чем два года назад.

Источник: соцсети
По теме

Минобороны РФ объявило о масштабной атаке ВСУ на Россию

Основной удар пришелся по центральной части страны

"Была чистка": на Западе объяснили катастрофические действия США на Украине

Вашингтон действует исключительно в собственных интересах

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей