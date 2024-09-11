Ревва рассказал о последнем звонке от Маслякова

Смерть телеведущего оплакивает вся страна

Известный российский комик Александр Ревва поделился воспоминаниями об удивительном звонке от Александра Маслякова, который сильно повлиял на него. Артист рассказал, что последний раз общался с ныне покойной знаменитостью несколько лет назад, когда тот лично позвонил ему с приглашением войти в жюри КВН. Звонок от акулы шоу-бизнеса поразил артиста в самое сердце.



"Легенда, звонит мне, мелкому актеришке. Это были невероятные эмоции", – поделился убитый горем комик на похоронах своего кумира.

Этот звонок остался для него особенным моментом в жизни. Когда юморист узнал об уходе Маслякова, он не смог сдержать слез. Кончину легендарного телеведущего оплакивает вся страна.

Александр Масляков, звездный ведущий и руководитель программы КВН, скончался 8 сентября на 83-м году жизни. Его уход стал большой потерей для всего российского телевидения и культуры. Покойный был не только основателем популярного юмористического шоу, но и человеком, который за годы своей работы открыл дорогу многим талантам, среди которых и Александр Ревва.

К слову, ранее были опубликованы фотографии изменившегося Маслякова в гробу.