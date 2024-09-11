Ревва рассказал о последнем звонке от Маслякова

Убитый горем Ревва рассказал об удивительном звонке от Маслякова
Александр Ревва. Фото: Okras. Собственная работа, CC BY-SA 4.0, https:/wikimedia.org
Смерть телеведущего оплакивает вся страна

Известный российский комик Александр Ревва поделился воспоминаниями об удивительном звонке от Александра Маслякова, который сильно повлиял на него. Артист рассказал, что последний раз общался с ныне покойной знаменитостью несколько лет назад, когда тот лично позвонил ему с приглашением войти в жюри КВН. Звонок от акулы шоу-бизнеса поразил артиста в самое сердце.

"Легенда, звонит мне, мелкому актеришке. Это были невероятные эмоции", – поделился убитый горем комик на похоронах своего кумира.

Этот звонок остался для него особенным моментом в жизни. Когда юморист узнал об уходе Маслякова, он не смог сдержать слез. Кончину легендарного телеведущего оплакивает вся страна.

Александр Масляков, звездный ведущий и руководитель программы КВН, скончался 8 сентября на 83-м году жизни. Его уход стал большой потерей для всего российского телевидения и культуры. Покойный был не только основателем популярного юмористического шоу, но и человеком, который за годы своей работы открыл дорогу многим талантам, среди которых и Александр Ревва.

К слову, ранее были опубликованы фотографии изменившегося Маслякова в гробу.

Источник: Telegram-канал Shot ✓ Надежный источник
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