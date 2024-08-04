Собчак объяснила признание Дурова о донорстве спермы

Журналистка связала новость с недавним заявлением матери его троих детей

Павел Дуров неожиданно стал раскрывать подробности своей личной жизни, которую до этого предпочитал хранить в тайне. Например, он заявил, что за годы своей жизни успел поспособствовать рождению порядка сотни детей в различных странах. В одно время он являлся активным донором спермы.

Заявление он сделал на фоне неожиданных признаний от некой Ирины Болгар, которая называет себя матерью троих детей Дурова. Женщина утверждает, что долгое время она жила вместе с создателем Telegram как полноценная семья. В отношениях они состояли с 2012 года, в 2018 переехали за границу, хотя не узаконили свой союз официально. Болгар утверждает, что в качестве подтверждения своих слов у нее есть официальные документы и совместные фотографии с Павлом.

Вскоре после этой новости бизнесмен сообщил, что готов открыть доступ к своей ДНК, чтобы все дети, рожденные от его биоматериала, могли найти друг друга. И их гораздо больше, чем три.

"Очевидно, что Павел, сработал на опережение и решил принизить статус Ирины, как матери его детей, и всех потенциальных, кто объявится в будущем. Дескать, где три – там и сто", – отреагировала на это признание Ксения Собчак.

До этого заявление Дурова прокомментировал Маск, который намекнул, что тот не в состоянии тягаться с Чингисханом.