Собчак высказалась о Фадееве на фоне его конфликта с Глюкозой

Журналистка вспомнила, как артистке пришлось платить бывшему начальнику огромный откуп

Ксения Собчак прервала молчание по поводу обострившегося конфликта между певицей Глюкозой и продюсером Максимом Фадеевым. Она намекнула, что между ними не все так просто, как кажется на первый взгляд.

Ранее Фадеев заявил, что хочет забрать у артистки творческий псевдоним, поскольку она его дискредитирует. Причиной стали политические взгляды звезды и ее высказывания о курилках для детей. Позже он пояснил, что не общается с Натальей уже около шести лет из-за ее подлого поступка.

Как выяснили журналисты, причиной стал "распил" денег на мультике "Савва: сердце воина", который продюсер создавал вместе с Глюкозой. Только полученные деньги артистка вместе с мужем вывела в оффшоры. После этого Фадеев перестал с ней общаться и начал повсюду называть ее лгуньей и манипулятором.

Однако Собчак намекает, что и сам продюсер не так чист, как хочет себя представить публике. По ее словам, он буквально шантажирует Наталью в публичном пространстве. После прекращения отношений он якобы получил от Чистяковых огромный откуп, чтобы певица могла и дальше выступать со своими песнями под псевдонимом Глюкозы. Но сейчас неожиданно решил, что ему этого мало.

"Надо гнусно воспользоваться самым уязвимым моментом, чтобы попытаться "содрать" еще что-то. Все-таки поспорю с Аль Пачино, не тщеславие, а жадность – худший из человеческих грехов", – написала она.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что неоднократно видел Наталью в неадекватном состоянии на публичных мероприятиях.