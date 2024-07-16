Собчак раскритиковала стиль Пугачевой и посоветовала ей чаще экспериментировать

Блондинка никого не стесняется осуждать

Популярная российская телеведущая Ксения Собчак отличается острым языком – девушка никогда за словом в карман не лезет. При этом знаменитость всегда с особым уважением отзывалась о бывшей примадонне отечественной эстрады Алле Пугачевой. На этом фоне недавнее едкое замечание журналистки в адрес певицы вызвало большой интерес у публики.



Блондинка неожиданно решила пройтись по внешнему виду Аллы Борисовны. Собчак объявила, что еще ни одному эксперту по красоте не удалось сделать из Пугачевой стильную штучку. Мол, практически все ее образы нельзя назвать особо удачными. При этом Собчак добавила, что если бы сама была стилистом, то с большим удовольствием поработала бы с артисткой.

"Это ни у кого не получалось, Аллу Борисовну застилизовать. Это очень круто", – объявила Собчак.

Ксения отметила, что Алле Борисовне стоит почаще экспериментировать с внешним видом, тогда она будет выглядеть намного лучше и привлекательнее. В то же время телеведущая подчеркнула, что с огромным уважением относится к певице и считает ее очень крупной, выдающейся личностью.

К слову, ранее вокруг знаменитой резиденции Пугачевой разгорелся новый скандал. Было объявлено, что там необходимо провести сеанс по изгнанию нечистой силы.