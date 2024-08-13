С ресторана Собчак потребовали через суд 5 миллионов рублей

На ресторан Собчак подали в суд: что произошло
Ксения Собчак. Фото: АГН "Москва"
Блондинка снова в эпицентре скандала

В распоряжении журналистов появилась любопытная информация об очередном скандале, связанном с именем журналистки и телеведущей Ксении Собчак. Сообщается, что российская предпринимательница Вера Абель обратилась с иском на ресторан знаменитости в Арбитражный суд.

Суть претензии заключается в требовании Абель выплатить ей компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак. Ответчиком по резонансному делу стала фирма ООО "Манила", 15% организации принадлежит "блондинке в шоколаде".

Бизнесвумен хочет, чтобы компания, частично принадлежащая Собчак, заплатила ей сумму в размере 5 миллионов рублей. Сама журналистка пока воздерживается от комментариев. Предварительное заседание назначено на середину осени.

Источник: Telegram-канал "Звездач" ✓ Надежный источник
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