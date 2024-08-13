С ресторана Собчак потребовали через суд 5 миллионов рублей

Блондинка снова в эпицентре скандала

В распоряжении журналистов появилась любопытная информация об очередном скандале, связанном с именем журналистки и телеведущей Ксении Собчак. Сообщается, что российская предпринимательница Вера Абель обратилась с иском на ресторан знаменитости в Арбитражный суд.



Суть претензии заключается в требовании Абель выплатить ей компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак. Ответчиком по резонансному делу стала фирма ООО "Манила", 15% организации принадлежит "блондинке в шоколаде".

Бизнесвумен хочет, чтобы компания, частично принадлежащая Собчак, заплатила ей сумму в размере 5 миллионов рублей. Сама журналистка пока воздерживается от комментариев. Предварительное заседание назначено на середину осени.