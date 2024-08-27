Жена Петросяна пожаловалась на травлю из-за похода на концерт SHAMAN

Блогер не ожидала такой реакции со стороны народа

Татьяна Брухунова и Евгений Петросян стали гостями на недавнем концерте SHAMAN в Сочи. Оказалось, что супруги очень хорошо относятся к артисту. Более того, юморист уверен, что они вместе с Ярославом придерживаются одинаковых ценностей.

Брухунова с супругом были в восторге от увиденного представления. Петросян в гримерке признался SHAMAN, что концерт поразил его размахом и глубиной, ему понравилось, как знаменитость передал публике свою любовь к Родине.

Супруга юмориста, в свою очередь, опубликовала на своей странице в соцсетях несколько видео с концерта. На одном из них она вместе с Евгением Вагановичем подпевала российскому гимну в исполнении Дронова. Однако не все ее подписчики оценили подобный поступок.

Позже Татьяна призналась, что столкнулось с травлей из-за своей близости к SHAMAN и хорошего к нему отношения. Жена юмориста рассказала, что ей написали около 200 человек с возмущениями.

"Меня это шокировало. Они меня пристыжают за то, что я пою гимн своей страны, что знаю слова песен SHAMAN", – поделилась Брухунова.

Она утверждает, что, как правило, свой негатив выражали обычные русские люди из российских городов. При этом у некоторых в профиле был исключительно "милый" контент, который полностью противоположен тому, который ей писали в личные сообщения.

Ранее появились слухи, что Брухунова ждет третьего ребенка от Петросяна. Вскоре после этого были опубликованы фотографии округлившегося живота девушки.