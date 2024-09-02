Игорь Матвиенко вышел в свет с юной певицей и пошутил о новом романе Лепса

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Народный артист России и известный композитор Игорь Матвиенко недавно представил публике свою молодую и, по его замечаниям, "нереальной красоты" спутницу. Этот шаг вызвал широкий интерес в медиапространстве, особенно на фоне недавних новостей о музыканте Григории Лепсе, который также привлек внимание общественности, объявив о своих отношениях с 18-летней невестой.
Спутницей Матвиенко оказалась певица Соя (Асият Сайгидова), чья яркая внешность и талант привлекли внимание многих. Мэтр решил сыграть на интересе окружающих и пошутил о романе Лепса с юной красоткой Авророй Киба.
"Лепсу можно значит?" – с улыбка отреагировал Игорь на резко возросший интерес журналистов.
Впрочем, вскоре он поспешил развеять уже начавшие формироваться слухи, подчеркнув, что их связывают исключительно деловые отношения. Соя участвует в новом проекте Матвиенко – этно-опере "Князь Владимир", где исполняет одну из главных ролей.
Композитор отметил, что работа над проектом требует полного погружения и тесного взаимодействия с артистами. Он также добавил, что восхищается талантом и профессионализмом Сои, которая привносит в его проект неповторимый колорит и эмоциональность.
К слову, ранее тяжелобольной Андрей Губин емко высказался об отношениях Григория Лепса и его молодой возлюбленной.
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