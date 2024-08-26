Губин высказался об отношениях Лепса с юной избранницей

Роман активно обсуждают в звездной тусовке

Григорий Лепс сильно удивил публику, закрутив роман с юной студенткой. Возлюбленных разделяет пропасть в четыре десятилетия, однако их отношения постепенно развиваются. Секс-символ девяностых Андрей Губин емко высказался по поводу своего мнения о резонансном романе.



Певец, который много лет страдает из-за тяжелого заболевания, сломавшего его блистательную карьеру, поддержал отношения своего коллеги с 18-летней Авророй Кибой. В интервью тяжелобольной артист высказался о возможных сомнениях вокруг этой пары, отметив, что возраст – не главное, если в отношениях присутствует любовь.

"Может быть, нормально. Главное, чтобы любовь была", – емко заявил Губин, подчеркнув важность искренних чувств в любых отношениях.

Кроме того, артист отметил, что исполнитель хита "Рюмка водки" находится в отличной физической форме, что позволяет ему вести активный образ жизни и сохранять энергию. Губин добавил, что если отношения приносят радость и счастье, то возрастные различия не должны стать помехой.

Тем временем поклонники продолжают следить за развитием личной жизни Григория Лепса. Недавно артист забрал юную нимфу Аврору и покинул Россию. Артист настроен очень серьезно в отношении молодой и красивой девушки.