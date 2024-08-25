Композитор Зацепин вступил в отношения с женщиной младше него на 60 лет

Личная жизнь знаменитости бурлит

Легендарный композитор Александр Зацепин вновь удивил общественность своей личной жизнью. После кончины четвертой супруги в 2014 году мэтр обрел новую любовь. Его избранницей стала 38-летняя режиссер Муза Ли. Больше всего публику поразил тот факт, что возлюбленная младше своего возрастного суженого на целых шесть десятилетий.



Зацепин, автор множества знаменитых мелодий и саундтреков, по-прежнему полон энергии и продолжает активно работать в музыкальной индустрии. Его отношения с известной в культурных кругах женщиной стали предметом обсуждения в обществе, поскольку их значительная разница в возрасте привлекла внимание прессы и поклонников.

Несмотря на это, пара выглядит счастливой, и 98-летний композитор не скрывает свои чувства к новой возлюбленной. Сейчас довольные жизнью влюбленные вместе проживают в столичной квартире мэтра.