Композитор Зацепин вступил в отношения с женщиной младше него на 60 лет

Композитор Зацепин закрутил роман с женщиной младше него на 60 лет
Александр Зацепин. Фото: A.Savin. Собственная работа, FAL/wikimedia.org
Личная жизнь знаменитости бурлит

Легендарный композитор Александр Зацепин вновь удивил общественность своей личной жизнью. После кончины четвертой супруги в 2014 году мэтр обрел новую любовь. Его избранницей стала 38-летняя режиссер Муза Ли. Больше всего публику поразил тот факт, что возлюбленная младше своего возрастного суженого на целых шесть десятилетий.

Зацепин, автор множества знаменитых мелодий и саундтреков, по-прежнему полон энергии и продолжает активно работать в музыкальной индустрии. Его отношения с известной в культурных кругах женщиной стали предметом обсуждения в обществе, поскольку их значительная разница в возрасте привлекла внимание прессы и поклонников.

Несмотря на это, пара выглядит счастливой, и 98-летний композитор не скрывает свои чувства к новой возлюбленной. Сейчас довольные жизнью влюбленные вместе проживают в столичной квартире мэтра.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник

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