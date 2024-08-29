Варум рассказала, что Агутин не торопился на ней жениться

Все было далеко не так, как в сказке

Знаменитая певица Анжелика Варум недавно поделилась личными воспоминаниями о начале отношений с коллегой по звездному цеху Леонидом Агутиным. Певица решила быть откровенной и раскрыла неудобную правду о начале ее романа с артистом.



Она призналась, что в свое время возлюбленный не торопился делать ей предложение руки и сердца, о чем она помнит до сих пор. Судя по всему, Агутин отличался обдуманным подходом к серьезным жизненным решениям, предпочитая не спешить и взвешивать каждый шаг.

На этом фоне певица с удивлением восприняла появившиеся слухи о том, что Леонид якобы поспешно пытается выдать замуж их 25-летнюю дочь Елизавету-Марию. Девушка давно живет в США и уже несколько лет встречается с американским продюсером Джоном Самуэлем.

Певица отметила, что ее теперь уже муж не спешил в ЗАГС, так что странно, что он может подталкивать к такому поспешному шагу свою юную наследницу. Звездная семья всегда старалась уважать личные решения каждого и не вмешиваться в выбор друг друга.

К слову, ранее Леонид Агутин выступил с заявлением о разводе с Анжеликой Варум. Певец категорически отказывается проводить время с супругой.