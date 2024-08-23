Алсу ответила на слухи о новом романе

Личная жизнь звезды очень интересует публику

Известный бизнесмен Ян Абрамов, супруг популярной певицы Алсу, начал распространять информацию о том, что причиной нежелания звезды вернуться в семью является новый мужчина в ее жизни. Как сообщил адвокат бизнесмена в интервью "СтарХиту", именно это, по мнению Абрамова, стало ключевым фактором, из-за которого певица настаивает на разводе. Эти слухи уже давно обсуждаются в СМИ, однако до недавнего времени сама Алсу предпочитала не комментировать их.



Однако во время посещения очередного светского мероприятия знаменитость впервые публично отреагировала на слухи о предполагаемых отношениях. Алсу четко дала понять, что на данный момент ее сердце свободно. Артистка также изящно намекнула на то, что в отличие от некоторых, она стоит на страже семейных ценностей, несмотря на сложность ситуации.

"Я еще пока замужняя женщина, я не смотрю по сторонам! Мужчины всегда на меня смотрят и смотрели. Сердце свободно", – сообщила певица.

Этот комментарий вызвал большой резонанс среди ее поклонников и медиа. Несмотря на сложную ситуацию в личной жизни, Алсу останется одной из самых ярких артисток на российской сцене. Ее слова добавили интриги вокруг будущего звезды и планов на личную жизнь.

К слову, ранее стало известно, как интеллигентная Алсу пыталась остановить модель Анастасию Решетову, которую называют любовницей мужа певицы. Поговаривают, что именно из-за этой связи Алсу бросила неверного супруга.