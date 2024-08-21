Супруга Омарова рассказала о начале романа с женатым Курбаном

Супруга Омарова рассказала о начале романа с женатым Курбаном
Кадр: соцсети
Мужчина долго изменял Бородиной

Этой весной бизнесмен Курбан Омаров снова женился, и его третьей супругой стала 23-летняя Валерия Мага, с которой он состоял в отношениях несколько лет до брака. Именно с Валерией Омаров когда-то изменил своей предыдущей жене, телеведущей Ксении Бородиной, и некоторое время тайно встречался с новой избранницей. Теперь пара официально узаконила свои отношения, и Валерия активно делится подробностями их жизни в социальных сетях.

После свадьбы Валерия начала вести блог вместо Курбана и быстро завоевала популярность среди подписчиков. В своем блоге она рассказывает о секретах красоты, делится советами и активно общается с поклонниками. Недавно Валерия решила приоткрыть завесу тайны над тем, как начинались ее отношения с Омаровым, когда он еще был женат на Бородиной. Об этом сообщает женский журнал "Клео.ру".

Девушка рассказала, что сразу почувствовала в женатом мужчине родственную душу. Выяснилось, что вначале влюбленные много болтали по телефону, гуляли в парковых зонах и делились сокровенным. История их отношений вызвала интерес у пользователей Сети, и многие активно обсуждают, как начиналась новая глава в жизни Курбана Омарова и Валерии Маги.

К слову, ранее стало известно мнение знакомых о новом возлюбленном Ксении Бородиной.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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