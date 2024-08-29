Божена Рынска раскритиковала фигуру Алсу

Телеведущая была крайне резкой

Скандально известная светская львица Божена Рынска неожиданно набросилась на переживающую развод популярную певицу Алсу. Внимание звездного критика привлекла новая фотография исполнительницы, которая вызвала активное обсуждение в социальных сетях.



На снимке ставшая разведенкой знаменитость появилась в полупрозрачной сеточной блузе и джинсах, смелый кадр привлек внимание публики. Рынска же ядовито отметила, что стилист певицы должен был обратить внимание на позу, которая, по ее мнению, подчеркнула не самые выигрышные особенности внешности девушки.

Особое внимание Божена уделила форме груди артистки, назвав ее "арбузной". По ее словам, такой выбор наряда и позы неудачно акцентировал внимание на груди, что, по мнению Рынской, выставило певицу в самом ужасном свете.

Журналистка посоветовала Алсу задуматься о необходимости уменьшить грудь, чтобы избежать подобного эффекта в будущем, добавив, что "щеголять грудью в районе талии" – не лучшее решение для ее образа.

"Неужели стилист не мог подсказать, что на фото такие буфера не надо придавливать локтем. Они от этого еще более сползшими становятся", – резко заявила светская львица.

К слову, ранее певица Алсу потребовала раздел многомиллиардного состояния. Журналистам стало известно, какие богатства теперь будут делить супруги.