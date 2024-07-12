Психолог Степанова рассказала, как обманутая Алсу пыталась остановить Решетову

Как Алсу пыталась остановить Решетову: "Ради Бога!"
Алсу. Фото: Феликс Грозданов/"Дни.ру"
Брак звезды с грохотом разрушился

Скандальный развод популярной певицы Алсу с известным предпринимателем Яном Абрамовым стал главной темой текущего лета. Многие уверены, что певица решила разойтись с бывшим возлюбленным из-за его неверности, а именно романа с моделью Анастасией Решетовой. Любопытными умозаключениями по этому поводу поделилась популярный психолог Вероника Степанова.

Эксперт по душевным терзаниям уверена, что Алсу долгое время старалась сохранить отношения с мужчиной, от которого родила троих детей и с которым прожила почти два десятилетия в законном браке. Степанова считает, что артистка буквально публично пыталась остановить молодую красотку от вмешательства в ее семью.

Психолог обратила внимание на пост трехлетней давности, где Алсу поздравляет сына Решетовой с днем рождения и отвешивает ему комплимент. Модель тепло благодарит артистку.

Фото: соцсети

"В данном случае, комментарий Алсу был очевидной взяткой "Настя держи комплимент, давай дружить, и ради Бога, не делай этого", – уверена опытный российский психолог.

К слову, ранее в прессе появились новые подробности скандального развода Алсу и Абрамова. Инсайдеры уверяют, что певица уже влюблена в другого мужчину, а шумиху вокруг расставания использует в собственных корыстных целях.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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